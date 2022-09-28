Ялтинское кольцо планируют запустить полностью в октябре

Движение с Ялтинского кольца в сторону Симферополя планируется запустить в середине октября, сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента транспорта Павел Иено, докладывая о дорожных работах в рамках госпрограм.

— До 15 октября планировали кольцо полностью развязать и открыть, — обнадежил глава дептранса.

По его словам, в городе реализуется девять объектов, треть из них значимые. Среди первостепенных он как раз и назвал восьмой этап трассы «Таврида», строительная готовность которого, по его словам, составляет 81,6%.

— Частично ввели в эксплуатацию транспортную развязку на Ялтинском кольце. Ожидаем, что в октябре компания ВАД обеспечит проезд со стороны Ялты в сторону Симферополя, и ялтинское кольцо будет работать полностью, — доложил П.Иено. Правда, оговорившись, что погода может внести свои коррективы.