Генплан Севастополя вынесут на обсуждение в 2023 году

Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания на пленарном заседании парламента 27 сентября.

В тот день рассматривался законопроект «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на генеральном плане города Севастополя», представленный М.Жукаловым.

Он доложил, что в соответствии с ч.19 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ определить перечень таких объектов город должен самостоятельно.

К объектам регионального значения относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта. Непосредственно это объекты относящиеся к областям транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; образования; здравоохранения; физической культура и спорта; энергетики.

Докладчик также отметил, что принятие законопроекта позволит закрепить перечень региональных объектов, относящихся к указанным областям, а также к иным областям, таким как благоустройство общественных пространств, культура, отдых и туризм, санаторно-курортная, социальное обслуживание, погребение и похоронное дело.

Депутаты задали вопросы, которые касались содержания самого законопроекта, а также работы, которая ведется по подготовке генерального плана Севастополя. Так депутат Роман Кияшко заметил: «Этот закон, я так понимаю, медленно и верно подводит нас к долгожданному решению о принятии генплана?»

На что М.Жукалов ответил, что «в настоящее время ведется актуализация генплана с учетом динамично увеличивающейся численности населения Севастополя». Работа эта проводится вместе с «первоначальным разработчиком — НИИПИ Генплана Москвы». Он также рассказал, что дорожная карта по срокам актуализации генплана подготовлена, а сбор исходных данных для этой работы практически завершен.

— В следующем году мы планируем все-таки, что проект закона об утверждении генплана будет представлен в заксобрание», — объявил М.Жукалов, добавив, что это произойдет только после процедуры публичных слушаний.

По итогам обсуждений проект закона «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на генеральном плане города Севастополя» был принят в первом чтении.

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году. Новый документ начали готовить с 2015 года. Первые публичные слушания нового генерального плана города состоялись в мае 2017 года. Тогда жители проект раскритиковали.

Документ с 2018 года дорабатывают, а новые общественные слушания по нему всё время передвигаются.