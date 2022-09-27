Заксобрание полностью укомплектовано

На открывшейся после каникул VII сессии севастопольского парламента перед началом рассмотрения вопросов повестки заседания избранный депутат принес присягу. После чего глава парламента Владимир Немцев вручил коллеге удостоверение депутата и пожелал ему плодотворной деятельности в округе, сообщает пресс-служба заксобрания..

Довыборы по мажоритарному округу №1 проходили в единый день голосования, 10-11 сентября текущего года, в связи с досрочным прекращением полномочий Татьяны Лобач, год назад избранной депутатом Государственной Думы РФ от Севастополя.

Теперь в заксобрании полный комплект депутатов — 24.