Заксобрание полностью укомплектовано
Избранный по первому мажоритарному округу депутат Павел Харламов получил удостоверение депутата Законодательного собрания Севастополя.
На открывшейся после каникул VII сессии севастопольского парламента перед началом рассмотрения вопросов повестки заседания избранный депутат принес присягу. После чего глава парламента Владимир Немцев вручил коллеге удостоверение депутата и пожелал ему плодотворной деятельности в округе, сообщает пресс-служба заксобрания..
Довыборы по мажоритарному округу №1 проходили в единый день голосования, 10-11 сентября текущего года, в связи с досрочным прекращением полномочий Татьяны Лобач, год назад избранной депутатом Государственной Думы РФ от Севастополя.
Теперь в заксобрании полный комплект депутатов — 24.