Вероятно будет новый федеральный округ

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в случае принятия решения о вхождении в состав РФ могут образовать новый федеральный округ, такая возможность обусловлена исторически, однако окончательное решение будет принимать руководство страны. При этом вне зависимости от решения об административном статусе новых территорий главным вопросом станет обеспечение из социально-экономического развития и безопасности в составе России. Такое мнение высказали ТАСС сенаторы и депутаты Госдумы от Республики Крым и Севастополя.

«Понятно, что это будут самостоятельные субъекты (при принятии решения в вхождении в состав РФ по итогам референдума — прим. ТАСС). <...> Мы понимаем, что возможно и необходимо по условиям сегодняшней исторической, политической, экономической обстановки создание отдельного федерального округа со своими целями, задачами. <...> Если решение будет приниматься, то надо, наверное, учесть, что эти регионы находятся на [исторически сформировавшейся] территории Новороссии. Наверное, может появиться отдельный федеральный округ. Будут ли Севастополь и Республика Крым входить в его состав <...> — это решит руководство страны», — сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По ее словам, в первую очередь стоят задачи по обеспечению безопасности населения, проживающего на этих территориях, по возрождению их экономики, обеспечению нормального развития культуры, образования. «Это должны быть достаточно динамичные действия. <...> Поэтому есть смысл подумать, как будут управляться эти территории», — добавила собеседница агентства.

Она также добавила, что за последние месяцы Крым и Севастополь смогли выстроить плотное взаимодействие с соседними регионами и выразила уверенность, что продолжат поддерживать их вне зависимости от того, будут ли они в составе одного федерального округа.

Главное — с Россией

Как отметила в разговоре с ТАСС сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, обсуждать вопрос создания нового федерального округа «преждевременно» до подведения итогов референдума и проведения необходимых правовых процедур. Однако Крым, по ее словам, в любом случае будет оказывать новым территориям всю необходимую помощь, в том числе по интеграции в состав РФ.

«Что касается создания нового округа — Крым всегда готов, чтобы помогать, он и сейчас помогает освобожденным территориям. Все, что касается оказания медицинской помощи, оказывается помощь в плане сельского хозяйства, очень плотное взаимодействие идет на уровне главы республики и Совета министров (Крыма). Мы делаем то, что мы должны делать. Главное — быть вместе, быть Россией», — сказала О.Ковитиди.

Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач считает, что вопрос об административном статусе новых территорий должен решаться исходя из соображений политической и экономической целесообразности.

«Сегодня последний день референдума Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона, <...> я думаю, что выбор жителей, которые там живут, однозначен. Важно, что люди хотят жить в Российской Федерации, а как это будет выгодно с точки зрения экономической и политической — будет решаться в последующем», — добавила она.

О референдуме

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации проходит 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. К настоящему времени референдумы во всех четырех регионах признаны состоявшимися, по итогам предыдущих дней голосования явка везде превысила 50%. В ДНР, по предварительным данным на вечер понедельника, в референдуме приняли участие 86,89% имеющих право голоса. В ЛНР свое мнение выразили 83,61%. В Херсонской области проголосовали 63,58%, в Запорожской — 66,43%.