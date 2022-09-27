Вернули домой призванных по ошибке

Как сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Продолжаем работу по тем людям, которые были ошибочно призваны. Съездил в Гагаринский военкомат, видел много ваших сообщений с просьбой туда заехать и разобраться в проблемных ситуациях».

Вот какие примеры приведены в посте губернатора.

У мужчины трое детей и буквально на днях умерла жена. Несмотря на это его мобилизовали и уже отправили в воинскую часть в Казачьей. Вчера его отправили домой.

Мобилизовали 59-летнего подполковника ФСБ в запасе с артритом, панкреотитом, тугоухостью и грыжами позвоночника. Согласно официальным разъяснениям Минобороны, в ходе частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А ему — уже 59! Отправлен домой.

Мобилизовали 47-летнего офицера запаса. У него сахарный диабет и еще четыре хронических заболевания.

«Лично встретился с ним в части. Направили на медкомиссию по результатам которой было подтверждено, что к военной службе мужчина не годен. Дома», — сообщил М.Развожаев.

Следующий случай вообще вопиющий. На горячую линию «122» позвонила 15-летняя девочка и рассказала, что отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у нее умерла, а старший брат служит в армии.

«Прямо сейчас решаю и этот вопрос», — сообщил губернатор, пообещав, что работа с обращениями будет продолжена.

«Если будет необходимо сможем вернуть человека и из расположения части, где будет проходить подготовка и боевое слаживание. При этом еще раз хочу сказать спасибо тем мужчинам, которые явились в военкоматы по первому вызову, а в отдельных случаях и добровольно до получения повестки. Вы — настоящие», — поблагодарил вставших в строй М.Развожаев.