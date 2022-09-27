Питерский ТЮЗ привез спектакли и для детей, и для взрослых

В Севастополе начинаются гастроли Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им.Брянцева. Спектакли сыграют на сцене Севастопольского театра им. Луначарского с 27 по 30 сентября.

Питерцы привезли в Севастополь четыре разноплановых спектакля: сентиментальную историю любви «Бедная Лиза», притчу о добре «Поллианна», необыкновенные приключения «Тома Сойера» и мощную, но в тоже время и воздушную трагикомедию по Шекспиру «Зимняя сказка».

Гастроли откроются мюзиклом «Бедная Лиза» по повести Карамзина в постановке Марка Розовского. Спектакль поднимает важнейшие темы первой любви и измены; нравственности и доброты.

Веселые приключения двух неразлучных друзей — Тома Сойера и Гекльберри Финна в спектакле «Том Сойер» 28 сентября подарят зрителям хорошее настроение. В постановке были использовали самые современные цифровые технологии решения сценического пространства. Анимированные видео-проекции делают постановку похожей на захватывающий и мистический 3D-фильм.

Трогательную историю о девочке-сироте по имени Поллианна сыграют 29 сентября. Пьеса напомнит, как важно помогать ближним и радоваться каждому новому дню.

Режиссер «Зимней сказки» Уланбек Баялиев увидел в пьесе последнюю попытку Шекспира примирить героев всех своих трагедий, дать им надежду. В спектакле поднимаются темы предательства и ревности, приобретающих трагический масштаб. Спектакль вошел в Long list Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2017-2018 годов. «Зимнюю сказку» покажут в пятницу, 30 сентября.

Государственный театр юных зрителей им.Брянцева — один из первых профессиональных репертуарных детских театров мира. Он был основан и открылся 23 февраля 1922 года. В этом году театр отмечает свой столетний юбилей.