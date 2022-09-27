Мобилизованных проводили на обучение

Шесть сотен мобилизованных крымчан и севастопольцев отправлены в части для прохождения обучения.

Торжественные проводы прошли в Севастополе 27 сентября на площади Нахимова. Мобилизованных напутствовали главы Крыма и Севастополя, представители ветеранского сообщества, благочинный Севастольского округа.

Накануне власти Крыма и Севастополя объявили, что первая волна частичной мобилизации на полуострове выполнена успешно. Общее количество призванных не называется.

Нет аллергии на форму

К полудню на площадь Нахимова проводить войнов пришли их родственники и просто неравнодушные севастопольцы. Некоторые не скрывали слез, но общее настроение оказалось вполне боевым.

Возле автобуса стоит в новенькой форме очень немолодой мужчина Сергей. Ему 61 год. Провожать его пришла семья — жена и сын-подросток.

«Я бывший военнослужащий, офицер. Уволен в запас был 29 лет назад, — рассказал «Севастопольской газете» мобилизованный. — Звонок из военкомата был для меня неожиданным, поздно вечером. Но я отсиживаться не собираюсь — на следующий день, в шесть утра я уже был в военкомате».

Сын Миша учится в 11-классе, говорит, что очень гордится отцом, который «будет бороться с фашизмом». По окончании школы мальчик тоже станет военным.

Все мобилизованные держатся с большим достоинством, всячески подбодряя родственников. Все время шутит мобилизованный 47-летний сержант Олег Корнишин. Как оказалось, он — известный актер, много лет служил в театре флота, играл в кино.

«Мне позвонили из военкомата. Так как я работал в службе обеспечения флота, был коком на «Григоровиче» (сторожевой корабль ЧФ «Адмирал Григорович») сейчас тоже поваром буду. Людей ведь нужно кормить», — говорит О.Корнишин и добавляет очень серьезно, что у них подобрались хорошие ребята, боевые — настоящая команда.

Дальше опять шутки: «Несколько дней у нас уже было обучение. Два нытика было — один все время грыз яблоки и орешки, а когда проходил командир, делал вид, что у него болит зуб. У второго тоже были какие-то проблемы, видимо, аллергия на зеленую форму — их обоих отправили в госпиталь».

На вопрос: «Страшно?» кок-актер отвечает: «Пока нет. Родина в опасности — надо идти».

Две подружки-тезки-пенсионерки Людмилы пришли на площадь Нахимова поддержать ребят.

«Мой племянник сейчас на спецоперации, служит по контракту. Зятья тоже сказали: вызовут — пойдем, — говорит одна из Людмил. — Это необходимость, но так жалко мальчишек! Деды их войну пережили, вот и им такая судьба выпала. Но мы — севастопольцы! Как по-другому?»