МЧС продолжает работы в бухте Гильзовой

Второй год подряд сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства ведут очистку бухты Гильзовая в районе Фиолента от боеприпасов времен ВОВ. Название бухта получила из-за большого скопления боеприпасов: в ее акватории и на берегу велись ожесточенные бои.

Комплексные мероприятия по обезвреживанию военного наследия начались в 2021 году. Тогда за лето и осень было уничтожено более 2,2 тысяч взрывоопасных предметов. В 2022 году работы ведутся с середины мая.

«На очередном этапе специалисты сводного отряда МЧС России извлекли из воды 420 артснарядов, 40 минометных мин и 220 взрывателей — всего 680 взрывоопасных предметов военного времени. Весь арсенал находок был транспортирован на полигон и уничтожен путём контролируемого подрыва», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Севастополю генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.

Мероприятия по разминированию провели с соблюдением необходимых мер безопасности. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в работах от МЧС России участвовали восемь человек личного состава, одна единица сухопутной техники, одно плавсредство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.