Конечно, голосуем «за»

Сегодня, 27 сентября, завершаются референдумы о вхождении в состав России. Для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Севастополе были организованы четыре избирательных участка.

На избирательном участке в СЦКИ на ул.Ленина, где голосовали граждане Луганской народной республики, утром 27 сентября было немноголюдно. Тем не менее, люди шли без конца и все открыто говорили о своем выборе: голосуют за присоединение к РФ.

«Основной поток избирателей пришелся на выходные дни, — рассказала член избирательной комиссии. — На данный момент проголосовало около 70-80% зарегистрированных в Севастополе граждан из ЛНР. Люди приходили семьями. Часто бывало такое, что один пришел на «разведку», остальные пришли на следующий день».

Атмосфера в последний день голосования была спокойной и доброжелательной. Инцидентов не было, и до этого, но некоторое беспокойство причинили иностранные наблюдатели. Их было около 20 — из Бразилии, Франции, ЮАР, США и других стран.

«Они все время задавали провокационные вопросы: «Не заставляем ли мы насильно приходить людей на участки?», «А что будете делать, если в урну для голосования залить краску? Были вопросы, можно ли голосовать по смс?» — рассказали в избирательной комиссии.

С помощью смс проголосовать было нельзя. И постороннему человеку, который не мог подтвердить свое отношение к ЛНР — тоже.

Ольги Кузьмичевой в списках избирателей не оказалось, но, она предъявила паспорт гражданки ЛНР с пропиской. Документ внимательно изучили члены избиркома, девушку внесли в список и выдали бюллетень, в котором только один вопрос — о вхождении республики в состав России и два варианта ответа. Разумеется галочку она поставила в клеточке «да».

Галину в списках нашли быстро, так как она зарегистрировалась в штабе «Мы вместе — Севастополь».

«Конечно, я голосую «за». Других мнений тут быть не может. У меня сын погиб в 2014 году, ему было 37 лет, — заплакала женщина. -—Ушел одним из первых, я поддержала, хотя материнское сердце все понимало. Да и как взрослого мужчину можно не пустить? Незадолго до этого он построил новый дом для своей семьи в Хрящеватом. Село разбомбили буквально на следующий день после его гибели. Айдаровцы посадили детей, женщин и стариков в автобусы, говорили — в эвакуацию, а потом взорвали автобус. Все погибли, конечно. А дом, построенный сыном, остался целым, только забор весь иссечен».

После такого рассказа в беседе пришлось сделать небольшой перерыв, чтобы утереть слезы и немного успокоиться. Чуть позже женщина призналась, что и в Севастополе ей сейчас живется непросто — пенсию пока не начислили. Волонтеры помогли одеждой, но продуктов не хватает.

Ирина Анатольевна приехала в Севастополь в июле из города Брянка. Слезы она, видимо, уже все выплакала.

— Ночью лежишь на кровати, а она вся ходит ходуном. И понимаешь: прятаться — не буду, нет смысла. А сейчас там обстрелы еще больше усилились, — говорит женщина. — Конечно, я за присоединение к России, какой тут может быть вопрос? Но быть беженцем тяжело. Конечно, хочется домой».

Признаны состоявшимися

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также пророссийские администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях проходит пять дней — с 23 по 27 сентября. В целях безопасности голосование сначала проходило на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. В последний день голосовали на участках, которые были открыты с 8 до 16 часов. После закрытия начался подсчет голосов.

Первые результаты референдумов, ориентировочно, будут готовы уже сегодня вечером, окончательные — утром 28 сентября.

Во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися еще накануне, так как в них приняли участие более 50% избирателей. В ДНР такой результат был уже к концу второго дня голосования, в ЛНР — третьего.