Катера и паром отремонтируют до конца года

Пока новых катеров нет, будут приводить в порядок старые. Об этом в прямом эфире на правительственном канале сообщил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

По его словам, катерам, перевозящим пассажиров через Севастопольскую бухту на Северную сторону, около 40 лет. Несколько лет назад правительство города заключило контракт на постройку пяти катеров, но, к сожалению, судостроители не уложились в сроки. А из-за санкций есть проблема с поставками оборудования иностранного производства. В связи с этим департаментом было принято решение о начале ремонта пяти катеров и парома «Адмирал Лазарев».

«Мы ожидаем 30 числа, что паром «Адмирал Лазарев» вместе с пятью катерами уже будет поднят в доки и судоремонтники приступят к ремонту», — сказал П.Иено, имея ввиду 30 сентября.

Он уточнил, что работы не такие уж и сложные. По контракту их должны завершить до конца этого года. После ремонта катера пройдут регистр и в течение пяти лет севастопольцы будут обеспечены безопасным морским транспортом. Катера выйдут на линии в конце этого года, пообещал П.Иено.

Из его выступления на прямом эфире осталось непонятно, это пять каких-то дополнительных катеров, или те, которые сейчас перевозят севастопольцев на Северную сторону, на Радиогорку и в Голландию. Следовательно, 30 сентября они на линии не выйдут?