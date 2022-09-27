Историю чернобыльской катастрофы прочитали на дне соленого озера

Стронций-90, как и его «родственник» стронций-88 стали метками, с помощью которых ученым удалось проследить особенности накопления донных отложений и сопоставить их с важными для Крыма событиями.

Радиоактивное загрязнение стронцием-90 экосистем Черного моря и внутренних водоемов Крыма началось с выпадением в них атмосферных осадков сразу после аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года. Однако более значительное поступление радионуклидов произошло с речным стоком Днепра. На территорию полуострова днепровская вода приходила по руслу Северо-Крымского канала (СКК), а после его закрытия в 2014 году, прекратилось и непосредственное загрязнение стронцием-90 внутренних водоемов Крыма.

«Характер осадконакопления, отраженный в пробах грунта, позволяет дать оценку как поступающих в озеро загрязнителей, так и накопительных процессов. Мы можем реконструировать их, понять, как на них влияли климат и человеческая деятельность, исследуя донные осадки. Также это позволит прогнозировать развитие каждого водоема, претерпевшего антропогенное воздействие. Это важно как для планирования так и для понимания как использовать озера в хозяйственной деятельности», — рассказывает руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМа Елена Ануфриева.

И Чернобыль, и днепровская вода

Исследователи отдела радиационной и химической биологии и лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМа оценили содержание стронция-90 в донных осадках гиперсоленого Акташского озера, расположенного на севере Керченского полуострова. Озеро в настоящее время не используется в хозяйственной деятельности, но ученые планируют его эксплуатацию. В связи с этим важно понять, насколько воздействие выбросов радионуклида во время чернобыльской катастрофы стало для него критическим.

Ученые отобрали образцы со дна озера (полметра) и послойно проанализировали содержание в них стронция-90. Необходимо было выявить «пики» активности радионуклида в донных отложениях, которые соответствуют периоду поступления стронция из атмосферы после глобального выпадения в 1954 году и после аварии на ЧАЭС. Ориентируясь на эти даты, можно рассчитать, с какой скоростью осаждалось взвешенное вещество из воды на дно озера и определить возраст отдельных слоев.

Также исследователи оценили содержание стабильного изотопа стронция-88, который встречается в природе и используется в металлургической и химической промышленности. В результате удалось проследить историю того, как происходило загрязнение озера в зависимости от человеческой деятельности.

Послойное распределение стронция показало убывание его концентрации с глубиной. Так, в период с 1967-1986 годов она была в три раза ниже, чем в период после аварии на ЧАЭС. Увеличение концентрации элемента началось в 1971 году, когда днепровская вода по СКК достигла Керченского полуострова. С 1990 года наблюдается нарастание концентрации стабильного стронция-88 в донных отложениях озера вплоть до 2014 года, когда произошло закрытие СКК, при этом предельно допустимая концентрация (7 мг/л) все время оставалась ниже нормы.

Соленые озера Крыма хотят использовать для разведения рыбы

По мнению специалистов, сейчас озеро практически не страдает от техногенного воздействия человека, потому возможно заняться разработкой и реализацией мер по его восстановлению. Вообще крымские гиперсоленые озера могут стать важным двигателем развития экономики полуострова, если использовать их для разведения рыб, беспозвоночных и водорослей. Ученые продолжат комплексные исследования процессов в Акташском озере для разработки стратегии многоцелевого устойчивого использования его экосистемы.

Исследования ученых поддержаны грантом Российского научного фонда, его результаты опубликованы на страницах журнала Water.