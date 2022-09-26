В роддоме №2 появились на свет 80 тысяч севастопольцев

Севастопольский роддом №2 отметил свое 40-летие. За эти годы здесь родилось более 80 тысяч младенцев, сообзили в пресс-службе дапартамента здравоохранения города.

«Родильный дом оснащен современным диагностическим оборудованием, что в сочетании с высоким профессионализмом медицинских работников позволяет оказывать женщинам и новорожденным высококвалифицированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь», — рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии Городской больницы №5 Елена Леванович.

Строительство роддома вместе с Детским комплексом на 5-м км началось в 1971 году. Но вскоре стройка была заморожена и завершилась лишь спустя 10 лет: в декабре 1981 года. Первый ребенок родился здесь в сентябре 82-го. Об этом младенце даже сохранилась запись: «Девочка, вес 3600, рост 52 см».

По словам акушеров, от советской системы родовспоможения здесь мало что осталось: полностью изменились не только оснащение, но и методики. Например, сейчас врачи рекомендуют партнерские роды.

Сейчас в роддоме №2 работают 228 специалистов: акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал.