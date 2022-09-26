Севастополь на 85-м месте по уровню зарплат среди российских городов

В рейтинге ста городов России по уровню заработной платы в первом полугодии 2022 года Севастополь на 85 месте. Жители города-героя могут приобрести на месячную зарплату чуть более двух потребительских наборов товаров и услуг.

Рейтинг российских городов по уровню зарплат составили эксперты РИА Новости. В рамках исследования рассчитывалось соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах страны и стоимости фиксированного потребительского набора. По оценке специалистов, зарплаты в России сильно отличаются как от отрасли к отрасли, так и от региона к региону.

Севастополь расположился на 85 месте. В нашем городе на среднюю среднюю заработную плату в размере 42,7 тысячи рублей можно приобрести 2,28 фиксированного потребительского набора. Ростов-на-Дону — на 52 месте со средней зарплатой в 50,8 тысяч рублей, на них можно купить 2,73 набора товаров и услуг. Симферополь на 79-м, там на среднюю зарплату 42,6 тысячи рублей купить можно 2,35 набора.

Лидером рейтинга по итогам первого полугодия 2022 года стал Новый Уренгой со средней зарплатой 129,5 тысяч рублей, на нее можно приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора. Москва на четвертом месте. Среднемесячная зарплата в первом полугодии в столице составила 128,3 тысячи рублей, что соответствует почти пяти (4,82) потребительским наборам. У Санкт-Петербурга восьмое место — 84,9 тысячи рублей и 4,14 набора.

В конце 100-строчного списка Элиста и Нальчик. Средняя заработная плата в этих городах составляет 33,1 и 34,2 тысячи рублей соответственно. Этого не хватит даже на полных два стандартных потребительских набора. Также относительно невысокая покупательная способность отмечается в Грозном (два набора), Черкесске (2,03), Владикавказе (2,05), Майкопе (2,06) и Иваново (2,08).