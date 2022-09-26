С декабря тарифы на ЖКХ снова вырастут

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года», — сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Предельный уровень индексации с 1 декабря не превысит 9%, пообещали в министерстве. Таким образом, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек в месяц вырастет на 324 руб., с 1 июля 2024 г. — на 248 руб. в месяц, с 1 июля 2025 г. — на 221 руб. в месяц.

Данное решение мотивировано необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, а также сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для жителей Российской Федерации. Также индексация тарифов требуется для обновления водопроводов, теплотрасс, других объектов.

В Минэкономразвития подчеркнули, что параллельно с этим будет запущен механизм индексации всех социальных выплат на 2023 год. Она будет рассчитана из значений фактической инфляции по итогам этого года.

Таким образом плата за коммунальные услуги будет увеличена уже второй раз в текущем году. В 2022 году тарифы ЖКХ уже повышались на 2,9-6,5% в зависимости от региона. В Севастополе они выросли на 6,5%.