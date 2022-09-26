Познакомился с девушкой и женился, отбывая наказание

Осужденный к принудительным работам молодой человек вступил в брак с любимой девушкой в исправительном учреждении Симферополя.

Сотрудники исправительного центра УФИЦ №2 при Исправительной колонии №1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю поздравили молодых с радостным событием, пожелали долгой и счастливой совместной жизни.

Со своей будущей женой осужденный познакомился, когда уже находился в УФИЦ. В центр его перевели из колонии строгого режима в порядке замены неотбытой части срока более мягким видом наказания.

Подопечный живет и работает в исправительном центре, покидать пределы которого ему можно только с разрешения администрации в свободное от работы время. В течение года молодые люди встречались, ходили в кино по выходным. Наличие судимости у мужчины не стало препятствием для создания семьи.

Ближайшие планы у молодоженов — это совместное проживание за пределами учреждения. Разрешение осужденный сможет получить по истечении одной трети отбытого наказания и при условии хорошего поведения.

Администрация исправительного центра поддерживает желание осужденных создать семью, так как это помогает в восстановлении и укреплении социально-полезных связей, а также в успешной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.

Принудительные работы, как отдельный вид наказания — очередной шаг к гуманизации уголовных наказаний, так как нет полной изоляции от общества. Данный вид наказания является альтернативой лишению свободы и назначается на срок до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Также, принудительные работы могут назначаться осужденным, в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Осужденные к принудительным работам проживают в специальных учреждениях — исправительных центрах или изолированных участках при ИК, функционирующих как исправительные центры. Они трудоустроены в организациях и на предприятиях любых форм собственности. Согласно приговору суда из заработной платы осужденных удерживается от 5% до 20% в доход государства, сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.