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План по мобилизации почти выполнен

Свинцова Анна

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что план по частичной мобилизации на сегодняшний день практически выполнен. Сейчас «идет замена ряда специалистов».

«Идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных. После церемонии приведения к присяге, как раз занимался такими ситуациями», — написал М.Развожаев в социальных сетях.

Также М.Развожаев «посмотрел как идет процесс оформления выплаты от города Севастополя по 200 тысяч рублей мобилизованным». Губернатор сообщил, что во вторник, 27 сентября, в 12.00 с площади Нахимова мобилизованных Севастопольцев торжественно отправят «на Опук тренироваться».

«Первая партия призванных в регионе в ходе частичной мобилизации военнослужащих (порядка 600 человек) направляется на полигоны Черноморского флота для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений», подтвердили эту информацию в пресс-службе ЧФ РФ.

В Крыму завершили мобилизационные мероприятия

Крым полностью выполнил план по частичной мобилизации в рамках первой волны, сообщил глава республики Сергей Аксенов днем ранее.

Он сообщил в соцсетях, что «сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения».