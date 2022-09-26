План по мобилизации почти выполнен

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что план по частичной мобилизации на сегодняшний день практически выполнен. Сейчас «идет замена ряда специалистов».

«Идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных. После церемонии приведения к присяге, как раз занимался такими ситуациями», — написал М.Развожаев в социальных сетях.

Также М.Развожаев «посмотрел как идет процесс оформления выплаты от города Севастополя по 200 тысяч рублей мобилизованным». Губернатор сообщил, что во вторник, 27 сентября, в 12.00 с площади Нахимова мобилизованных Севастопольцев торжественно отправят «на Опук тренироваться».

«Первая партия призванных в регионе в ходе частичной мобилизации военнослужащих (порядка 600 человек) направляется на полигоны Черноморского флота для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений», подтвердили эту информацию в пресс-службе ЧФ РФ.

В Крыму завершили мобилизационные мероприятия

Крым полностью выполнил план по частичной мобилизации в рамках первой волны, сообщил глава республики Сергей Аксенов днем ранее.

Он сообщил в соцсетях, что «сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения».