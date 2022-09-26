Перегибы при мобилизации пообещали исправить

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал разобраться во всех спорных случаях с мобилизованными. Также он сообщил, что «несколько ошибок уже исправлены».

«Продолжаем контролировать ситуацию, — написал губернатор в своем телеграм-канале. — Сегодня, например, один из тех, кого мобилизовали, спрашивал на счет брони сотрудников в организациях связи. Сейчас Минцифры готовит подробный перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которым будет представлена отсрочка от частичной мобилизации. Поэтому, если сейчас призвали тех, кто окажется в этом списке, будем отзывать этих людей».

По словам М.Развожаева, есть единичные случаи, когда призывают в первую волну тех, кто не служил срочную. Каждая ситуация будет рассмотрена. Он посоветовал по всем вопросам звонить на горячую линию «122».

В ближайшее время также планируется создать чат-бот, чтобы информацию можно было присылать конфиденциально.

Впрочем, в комментариях к сообщению М.Развожаева люди жаловались, что «от горячей линии толку мало», а повестку, например, принесли 40-летнему мужчине, который не служил и не имеет боевого опыта.

Много вопросов у севастопольцев возникло, почему не проводится медкомиссия. Как объяснил глава города, «считается, что человек годен, если состоит в запасе или уволен в запас». Но если имеется инвалидность или подтвержденные заболевания, необходимо в военкомате предъявить справки или потребовать прохождение медкомиссии.

Также М.Развожаев уточнил, как и когда выплатят по 200 тысяч мобилизованным. В частях сейчас находятся специалисты департамента соцзащиты. Как только мобилизованные приезжают, начинается оформление. Деньги придут на карту в течение пары дней. При необходимости карту могут оформить на месте.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о федеральной единоразовой выплате призванным по частичной мобилизации в 300 тысяч рублей.

Законопроект также предполагает освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы; выплату компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50%; освобождение от налога на имущество; выплату ежемесячного пособия до трех лет для детей, а также пособия для беременной супруги мобилизованного; выплату компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО; предоставление отсрочки гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности; предоставление отсрочки родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.