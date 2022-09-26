Очень нужны теплые вещи и печки-буржуйки

Волонтеры благочиния стараются ездить туда, куда вообще не доезжает никакая гуманитарная помощь.

«Нас очень ждут в прифронтовых селах. От нас зависит, чтобы эта зима не стала для кого-то из этих людей последней в их жизни. Мы уже не имеем права жить так, как будто ничего не происходит и нас это не касается. Пришло время мобилизовать свои силы и время на помощь тем, кто сейчас выживает там между жизнью и фронтом», — говорит руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния, волонтер Екатерина Виноградова.

По ее словам, люди в населенных пунктах на линии соприкосновения живут шестой месяц без воды, электричества и газа, с разбитыми окнами и дырами в крышах, практически не выходя из укрытий.

С начала спецоперации благочинию удалось собрать и доставить более 300 тонн гуманитарного груза.

Что нужно и куда нести

Волонтер рассказала, что очень нужны теплые галоши и теплые резиновые сапоги, теплые женские колготки, носки и гамаши. Свечки, спички, газовые горелки, сухое горючее. Фонари и батарейки. Печки-буржуйки. Одеяла и подушки. Пленку на окна, потому что стекол почти нигде нет. Мужскую теплую одежду всех размеров, детские и женские теплые вещи всех размеров, теплые платки и палантины. Варежки и перчатки. Лекарства — от простуды, антибиотики, мази, обезболивающие, сердечные, от давления. Продукты и средства гигиены.

Приносить помощь нужно в Свято-Владимирский собор на Херсонесе с 7.30 до 18.00 и в другие храмы Севастополя. Пожертвования — переводить на карту Тинькофф по номеру телефона: 8(916) 668-78-53, Виноградова Екатерина Васильевна.

Также можно самостоятельно оформить заказ на Озоне и Вайлдберрис с указанием пунктов выдачи: Севастополь, Вакуленчука, 17 или Вакуленчука, 26.

А также очень нужны рабочие руки на сортировку гуманитарной помощи. Телефон координатора проекта: +7(978) 810-92-53, Екатерина.