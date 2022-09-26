На улице Горпищенко высадят деревья взамен вырубленных

Общественники и представители компании-подрядчика ООО «Веста», ведущего капитальный ремонт улицы на Корабельной стороне Севастополя, договорись о компенсационной высадке зеленых насаждений взамен утраченных при дорожном строительстве.

Перед началом работ подрядчик получил от Севприроднадзора порубочный билет на вырубку вдоль дороги 280 деревьев и 140 кустарников. При этом строителям предписывалось отнестись бережно к зеленым насаждениям и сохранить 2093 дерева и 567 кустарников на ул.Горпищенко.

В конце лета жители улицы забили тревогу: рабочие по-варварски отнеслись к деревьям. Некоторые серьезно повредили, другие — сломали, строительный мусор складировали на газонах, хотя должны были убрать в специальный контейнер и вывезти.

На призывы жителей откликнулись члены общественного совета района и представители Севавтодора и организовали рабочую встречу. В результате появилось соглашение о том, что порядная организация ООО «Веста» за свой счет приобретет и произведет компенсационную высадку зеленых насаждений.

Всего планируется высадить 223 дерева и кустарника, в том числе 28 миндальных деревьев, 58 — клена Глобозума, один клен низкорослый, шесть саженцев плакучей шелковицы и 102 кустарника.

— В ходе обсуждения вопроса мы определились, какие деревья и кустарники будут высажены. Важно не только, чтобы корневая система не разрушила асфальтное покрытие, но также приживаемость и соответствие общему ландшафтному ансамблю. Где-то будет высажен миндаль, клен Глобозум, гибискусы, — подытожила результаты рабочей встречи член общественного совета Мария Кот.

Высадка растений должна произойти в ближайшее время, поскольку по обещаниям директора департамента транспорта Павла Иено, работы по капитальному ремонту ул.Горпищенко завершатся уже к концу сентября.

По словам председателя общественного совета Нахимовского района Нины Трифоновой, вопрос по уборке строительного мусора с тротуаров также был решен подрядчиком.