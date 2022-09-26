Мужчина сорвался с высоты на Южном молу

Спасатели Центра гражданской защиты провели поисково-спасательные работы в районе Южного мола, где с высоты на волнорезы упал мужчина.

В воскресенье, 25 сентября в 13.33 на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказании помощи травмированному мужчине.

К месту происшествия на Южный мол оперативно прибыла команда спасателей из шести человек. Пострадавшего извлекли из труднодоступного места, оказали первую помощь и доставили на носилках к автомобилю скорой помощи.

Работы были завершены в 14.20.

ГКУ ЦГЗ Севастополя работает круглосуточно, обращаться нужно по телефонам: 112; 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.