Более двух тысяч мобилизованных из запаса приняли присягу в Севастополе

Торжественная церемония приведения к Военной присяге Российской Федерации призывников, которые в свое время проходили срочную службу при Украине и находились в запасе, прошла 26 сентября на территории 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ.

«Здесь присутствует более двух тысяч человек. Специалисты: стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллеристских орудий, водители боевых машин. На данный момент сегодня они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач. Какие задачи им будут поставлены, покажет время», — сообщил ТАСС заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что церемония принятия воинской присяги прошла для тех мобилизованных, кто «находились в запасе, служили раньше при Украине и не служили в ВС РФ».

По его словам, жители Севастополя будут направлены для формирования двух подразделений.

Отправка на слаживание мобилизованных запланирована на вторник, 27 сентября.