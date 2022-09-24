Не заплатил штрафы — ходи пешком и плати больше

Сотрудники ГИБДД выявили и задержали 36-летнего водителя, своевременно не уплатившего 223 штрафа за нарушения ПДД РФ на общую сумму 124 тысячи рублей. Второй задержанной стала 26-летняя женщина, накопившая задолженность на сумму 35 тысяч рублей за 66 случаев езды с нарушениями.

На место задержания прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Должникам было предложено уплатить административные штрафы, однако требование судебных приставов в день задержания не было исполнено, в связи с чем на транспортные средства наложен арест.

Административные штрафы за нарушения ПДД РФ могут быть оплачены с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления, а общий срок добровольной уплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Таким образом, в указанных случаях при надлежащем внимании к вопросу исполнения наказаний за нарушения ПДД РФ, водители с учетом 50% скидки могли уплатить штрафы, в первом случае 62 тысячи рублей, а придется заплатить 124 тысячи рублей плюс 223 тысячи рублей исполнительского сбора. Во втором случае — 17,5 тысяч рублей, а заплатит 35 тысяч рублей плюс 66 тысяч рублей исполнительского сбора.