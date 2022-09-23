В пещере Таврида обнаружили зубы гиены и лисицы

Молодые ученые обнаружили редкие и уникальные находки в пещере: молочный зуб пещерной гигантской гиены и зуб лисицы. Останки были найдены в ходе практического занятия участников молодежной спелеошколы на базе Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета.

«Более интересен для исследователей молочный зуб пещерной гигантской гиены. Это достаточно редкая находка. Размер молочного зуба — около трех сантиметров. Он был обнаружен молодыми учеными около самой пещеры Таврида в идеальном состоянии. Возраст находки составляет примерно от 80-100 тысяч лет до 1,6 миллионов лет», — сообщил научный сотрудник комплекса КФУБогдан Зайцев.

Спелеошкола РГО для молодых ученых на базе Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» продлится до 26 сентября.

Пещера была обнаружена в 2018 году в Белогорском районе при строительстве трассы «Таврида».