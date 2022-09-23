Ученые СевГУ изучают в Сирии руины морской крепости крестоносцев

Международная сирийско-российская подводно-археологическая экспедиция изучает остатки крепости Маракле, которая была построена крестоносцами в XIII в. посреди моря.

Исследования ведутся севернее города Тартус. В экспедиционную группу входят ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения Российской академии наук. Сирийская сторона представлена сотрудниками Департамента древностей и музеев Тартуса. Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества и Министерства обороны РФ.

«Объект имеет очень интересную историю. Как отмечают исторические источники, которые переносят нас в эпоху крестоносцев, франкский феодал Бартелеми, после разрушения крепости крестоносцев Маракле в 1271 Бейбарсом, построил крепость прямо в море, возведя ее на морской отмели. В строительстве крепости принимал участие орден Госпитальеров. Расстояние от берега, как отмечают источники было «в двух полетах стрелы», — рассказал руководитель экспедиции от российской стороны доцент кафедры «Востоковедения» СевГУ, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

Согласно историческим хроникам, для создания фундамента крепости топили барки, заполненные камнями. Таким образом, посреди моря была воздвигли башню высотой в 13 метров с мощными каменными стенами и колоннами. К ней примыкала башня меньших размеров, на которой были установлены катапульты.

Гарнизон этого морского замка насчитывал до сотни человек. В крепости была цистерна для сбора дождевой воды.

К сожалению, этой уникальной морской крепости не посчастливилось просуществовать долго. В 1285 году, после того как пал оплот крестоносцев Маркаб, принц Антиохийский Боэмонд III, по требованию султана Калауна должен был разобрать башни Маракле.

На морском дне сегодня сохранились фундаменты сооружения, колонны, каменные блоки различной формы и размеров.

Ученые СевГУ проводят исследования этого уникального сооружения для создания его подробного плана и цифровой модели.

Кроме того, в этом сезоне участники международной сирийско-российской подводно-археологической экспедиции также завершили ранее начатые обследования островов Арвад, Эль Аббас, Эль Фарис, Эль Фанар и Макруд, на которых человеческая деятельность началась более 4000 лет назад финикийцами. Исследования проводятся в воздухе, на земле и под водой, и для них задействована самая современная техника Севастопольского университета и Института востоковедения РАН, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета.