Участники референдума голосуют дома и на участках

В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября стартовали референдумы о вхождении в состав России. В Севастополе организовано четыре участка, чтобы беженцы смогли проголосовать.

Выразить свое отношение к присоединению к России можно и на дому, подав заявку в избирательную комиссию, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Выездная избирательная комиссия уже посетила граждан ДНР, которые с марта живут на базе «Солнышко» в Каче. По словам директора базы Евгения Побережца, сейчас здесь проживает 25 человек из ДНР, в том числе 11 детей. Всего же, начиная с марта, в учреждении проживал 51 человек. Дети посещают качинскую школу.

«Из Донецка мы выезжали сюда группой. Муж воюет. Сейчас здесь оформили детские деньги на беженцев. Живем на базе бесплатно, нас кормят. Волонтеры приносят вещи, продукты питания», — рассказала жительница ДНР Надежда Павлова.

«В Севастополе могут изъявить желание, в том числе жители Донецкой Народной Республики — это больше 6,5 тысяч человек. На 12 часов 23 сентября уже проголосовали 180 избирателей — это 5% от общего числа. Люди очень активно идут голосовать, очереди занимали в 8 утра. Думаю, что до 27 числа будет практически стопроцентная явка. Люди очень долго ждали воссоединения с Россией. Голосование проходит тайно, 27 сентября мы будем вести подсчет голосов», — отметила председатель выездной избирательной комиссии для жителей ДНР Наталья Горкуша.

Она рассказала, что комиссия получила еще две заявки на выезд — в гостинице «Крым» хотят проголосовать 28 человек, а пожилая пара — в доме на ул.Богданова.

На территории города открыты четыре избирательных участка — все они будут работать с 23 по 27 сентября включительно. Также можно оставить заявку на голосование на дому.

Участок для голосования жителей ДНР находится в Камышовой бухте в ДКР, ул.Корчагина, 1, тел.: +7 978 690-10-38;

Жителей ЛНР ждут в СЦКИ, ул. Ленина, 25, тел.: +7 978 508-67-69.

Запорожской области — в кинотеатре «Москва», пр.Генерала Острякова, 70, тел.: +7 978 562-83-56.

Для жителей Херсонской области голосование организовано в культурном комплексе «Корабел», ул. Рабочая, 2, тел.: +7 978 591-96-49.