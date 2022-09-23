Театральная студия ищет учеников

Севастопольская театральная студия «Ф’Арт» выиграла президентский грант на дальнейшее развитие «Городской школы юного актера» и объявила набор в нее.

«Более 500 учеников получили навыки актерского мастерства, наши выпускники снимаются в кино, участвуют в репертуарных спектаклях многочленных театров города, занимают первые места на различных театральных и творческих конкурсах», — говорит руководитель студии Нателла Абелева.

Проект «Городская школа юного актера» — это бесплатный курс обучения для детей от 7 до 16 лет. Преподавание ведется по семи дисциплинам: актерскому мастерству, сценической речи, пластике, сценическому движению, истории театра, искусству киноактера, ораторскому искусству.

В конце сентября студия «Ф’Арт», которой недавно исполнилось 15 лет, проведет кастинг. Участников просят подготовить любое стихотворение, басню или небольшой отрывок из прозы.

Для записи на кастинг и уточнения деталей звоните по тел. +7 (978) 788-80-70 координатору проекта Екатерине.