Сын главы Крыма призван и уже отправлен в часть

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что его сын призван по частичной мобилизации и сегодня утром отправился в военную часть.

«Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата, говорит: «Папа, я не могу остаться в стороне». <...> Сегодня его провожал с симферопольского военкомата как и других призывников», — сказал С.Аксенов ТАСС в пятницу, 23 сентября.

По словам С.Аксенова, его сын ранее проходил срочную службу в армии.

«Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание, — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале. — В понедельник планирую посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся наши ребята, а также их экипировку. Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле».

Он поблагодарил крымчан за позицию и мужество, проявленное в сложное для страны время, а семьи мобилизованных — за понимание и поддержку.

О частичной мибилизации

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится, в первую очередь, для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.