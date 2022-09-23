Стоимость проезда в Севастополе пока вполне доступная

Как оказалось, экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира городским троллейбусом составляет 43 рубля, а за проезд они платят от 20 до 26 рублей в зависимости от способа оплаты.

Об этом на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя сообщил начальник управления по тарифам Константин Оренштейн.

В настоящее время в городском транспорте пассажиры платят за проезд ниже реальной его реальной стоимости.

— В нашем субъекте эта услуга подлежит субсидированию. На сегодняшний день плата за проезд наличным способом составляет 26 рублей, по ЭГКС — 20 рублей. Но согласно экономически обоснованным тарифам на перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом, стоимость перевозки одного пассажира составляет 43 рубля. Межтарифную разницу предприятию компенсирует правительство Севастополя. Исходя из мониторинга по Южному федеральному округу у нас плата за проезд более или менее доступная, — заявил К.Оренштейн.

Он объяснил, что непосредственно департамент транспорт как главный распорядитель бюджетных средств по этому направлению занимается распределением средств на компенсацию. В их ответственности также проведение мониторинга социально-экономического положения населения и анализа собранных данных о платежеспособности и возможности или невозможности увеличения цены на проезд.

Для справки: стоимость проезда в троллейбусе в Краснодаре при оплате наличными — 30 руб., в Симферополе — 25 рублей, а при оплате карточкой — 20.