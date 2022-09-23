Сквер на ул.Гагарина огородили забором

В Гагаринском районе началось благоустройство сквера у памятного знака «Покорителям космоса». Завершить работы планируется до конца текущего года.

«На сегодняшний день устанавливается ограждение для обеспечения безопасности проведения работ», — сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В обновленном общественном пространстве будут игровая площадка, видеонаблюдение, уличная мебель и беседки с перголами. Также установят новые фонари и посадят деревья.

Работы выполняет севастопольская компания ООО «Авес-Строй». Финансирование осуществляется за счет средств правительства Москвы.

Как сообщала «Севастопольская газета», общественные слушания по проекту благоустройства этого сквера прошли еще в марте прошлого года. Жители тогда выразили немал критических замечаний проектировщикам за биотуалет прямо у памятника, за никому ненужные перголы и плитку, за убогую детскую площадку на космическую тематику.

Окончательный вариант благоустройства жителям не презентовали.