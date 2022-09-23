Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно через банк

Для удобства граждан фонд заключил соглашения об информационном обмене со 108 кредитными организациями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки. Такое взаимодействие налажено с банками ЧБРР и РНКБ, сообщила пресс-служба ГУ Отделения ПФР по Севастополю.

В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.

В этом году каждая четвертая российская семья, решившая направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, воспользовалась удобным способом подачи заявления о распоряжении средствами непосредственно через банк, в котором оформляется кредит.

Напомним, направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение кредитов и займов на покупку или строительство жилья. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.