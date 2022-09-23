Полицейским лошадям купят сена и овса

Хозяйственная служба УМВД России по Севастополю ищет поставщика на поставку корма для служебных лошадей кавалерийского взвода 2-й роты патрульно-постовой службы полиции имени Василия Бузина.

Согласно техническому заданию исполнитель в течение 10 дней после заключения контракта обязуется поставить 15,5 тонн фуражного овса и 22,5 тонны лугового сена. Все корма должны быть урожая 2022 года.

Стоимость закупки 0,8 млн рублей.

Сколько положено сена и овса

По нормам обеспечения кормами штатных животных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, на одну лошадь в день положено 6 кг овса, 7 кг сена и 25 г соли. В случае же перевозки железнодорожным или автомобильным транспортом на одну лошадь необходимо еще 13 кг сена и 1,5 кг соломы.

Исходя из норм можно предположить, что тендер для севастопольского кавалерийского взвода рассчитан на годовое пропитание семи лошадей.

Ранее губернатор Севастополя говорил, что город передаст 10 лошадей управлению МВД по Севастополю для формирования первого отделения конной полиции. Пока же были представлены только две лошади — Шейх-Тимур и Донбасс, участвующие в патрулировании парка Победы.