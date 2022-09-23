Начинают проектировать канализационный коллектор в Балаклаве

Работы по проектированию прокладки магистрального канализационного коллектора от Балаклавы до КОС «Южные» начинают в 2022 году, значительно раньше, чем планировалось.

На заседании правительства Севастополя 22 сентября принято решение выделить финансирование на разработку проектной документации.

«Изначально срок реализации работ был запланирован на 2026-2027 годы. Но с учетом комплексного и перспективного развития территорий на 5-м и 7-м километрах мы совместно с подрядчиком проработали предпроектные решения, чтобы в этом году иметь возможность заключить контракт», — сообщил причину переноса сроков и.о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

Магистральный коллектор заберет все канализационные стоки из Балаклавы на КОС «Южные», которые, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, «под эти мощности специально сейчас по техническому заданию модернизированы и смогут это все принять на себя для очистки».

На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Ранее проектом реконструкции КОС «Южные» предполагалось, что в Балаклаве будут собственные очистные сооружения.