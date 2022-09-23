На стоимость обслуживания газового оборудования нужно жаловаться в Роспотребнадзор

Такой совет дал начальник управления по тарифам Константин Оренштейн на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя.

О многочисленных обращениях людей на завышенную стоимость обслуживания газового оборудования обратил внимание депутат Вячеслав Аксенов. По его словам, люди возмущены, что специалисты ПАО «Севастопольгаз» приходят, смотрят на оборудования, а после — выписывают тысячные счета.

На заседании комитета выяснилось, что данная деятельность не подлежит государственному регулированию. Тем не менее на федеральном уровне разработаны методические рекомендации по формированию прейскуранта на услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и организации, которые осуществляют эту деятельность должны ими руководствоваться.

— Если гражданин видит какие-то нарушения, то ему следует обращаться в органы Роспоребнадзора, — посоветовал К.Оренштейн и добавил, что на рынке Севастополя не только ПАО «Севастопольгаз» и ГУП «Севастопольгаз» оказывают подобные услуги, поэтому можно поискать и другие организации, которые выполнят эту работу по более выгодным расценкам.

— Тут монополист не должен ограничивать такую возможность. Этой деятельностью могут заниматься и другие организации, имеющие соответствующую квалификацию, штат и лицензию, — уточнил начальник управления по тарифам.