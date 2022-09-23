На мужчину рухнула подпорная стена

Из под завала вытащили пострадавшего, которому рухнувшая подпорная стенка придавила ноги.

В пятницу, 23 сентября, в 10.35 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что на ул.Крутая (район ул.Карантинной) в ходе укрепительных работ на территории частного домовладения произошло обрушение подпорной стены, под завалом находится мужчина.

К месту выдвинулись силы аварийно-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, а также пожарно-спасательного отряда Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.

На месте установлено, что фрагменты подпорной стены придавили пострадавшему нижние конечности. Спасатели незамедлительно приступили к деблокировке. Извлечённый из-под завала мужчина был передан медицинской бригаде, специалисты которой оценили его состояние как среднетяжелое.

Пострадавший госпитализирован. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В аварийно-спасательных работах на месте были задействованы 11 человек и три единицы техники.