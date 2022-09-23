Мобилизованных поддержат деньгами и экипировкой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал лично контролировать, чтобы у мобилизованных севастопольцев была необходимая экипировка. Кроме того, все они получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей.

«Понятно, что будут заключаться контракты, они будут получать денежное содержание, как все контрактники в российской армии. Каждый севастополец, который пойдет служить из резерва, получит по 200 тысяч рублей. Это такая маленькая поддержка, которую город может оказать, чтобы поддержать семьи, которые на какой-то период останутся без кормильца», — заявил губернатор во время прямого эфира на на телеканале «СТВ».

Постановлением губернатора на эти цели выделено из резервного фонда 72,4 млн рублей.

Будут прорабатываться и другие меры поддержки мобилизованных граждан. Так, с понедельника, в штабе «Мы вместе — Севастополь» заработает телефон горячей линии, куда смогут позвонить родственники мобилизованных с любыми возникшими у них вопросами.

М.Развожаев обратился к тем, кому пришла повестка, «выполнить свой гражданский долг».

Правительство Севастополя от 22 сентября года внесло изменение в мартовское постановление о выделении средств из резервного фонда на оказание единовременной выплаты членам семей военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Сумма выделяемых средств из резервного фонда теперь равна 81 млн рублей.

О частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране и подписал соответствующий указ.

В Севастополе в этот же день была создана призывная комиссия, которую возглавил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, призыву подлежит 3-4% находящихся в запасе военнообязанных жителей города.