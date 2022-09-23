Карты для оплаты проезда стали виртуальными

Севастопольцы могут теперь расплатиться в общественном транспорте с помощью смартфона, даже если на нем нет мобильного интернета.

«Изначально мы разработали мобильное приложение ЕГКС. В приложении сейчас можно работать с транспортными картами, пополнять их, смотреть баланс, блокировать, проверять историю поездок, — рассказал генеральный директор ЕГКС Василий Репин. — Также в приложении реализована виртуальная транспортная карта. Могу смело сказать, что мы запустили ее одни из первых в России».

Виртуальная карта создается в самом смартфоне. Для того, чтобы ее получить, нужно скачать приложение и зарегистрироваться по номеру мобильного телефона. Буквально через несколько секунд карта будет готова. Ее стоимость — всего 25 рублей, при этом 20 рублей будут использованы для оплаты проезда.

По словам В.Репина, виртуальная карта предназначена для тех людей, которые не имеют пластиковой транспортной карты или хотят уйти от «пластика».

Оформлять виртуальную карту севастопольцы начали еще три недели назад, но официально сообщили о такой возможности только сейчас.

На сайте ЕГКС есть ссылки для скачивания мобильного приложения для смартфонов-андроидов. Для айфонов такой ссылки нет.