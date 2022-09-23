Часть проблем жидиловцев обещают решить в следующем году

К главе Нахимовского МО Михаилу Лазареву больше всего вопросов в эфире правительственного часа поступило от жителей микрорайона ул.Генерала Жидилова. Они возмущены работой общественного транспорта, состоянием детских спортивных площадок и отсутствием тротуара на дороге.

«Ждем с детьми автобус по 40 минут, а то и часу, а потом с трудом в него впихиваемся», — написала в комментариях к эфиру Екатерина Бармина.

На эту жалобу М.Лазарев ответил, что о проблеме в муниципалитете знают и над ней работают.

«Мы выезжали весной, когда жители обратились с этой просьбой увеличить количество автобусов. Я просил главу Севавтодора прокомментировать. На что был дан ответ, что (тендеры) разыгрываются в начале года, в течение года коррективы вносить очень сложно. Думаю, что в следующем году проблема будет решена», — таким был ответ главы района.

Об этой проблеме, действительно, уже все знают давно. Но сейчас жидиловцы, устав от многолетних мучений, активизировались. Как сообщала «Севастопольская газета», они обратились в департамент транспорта и записали видеообращение к губернатору.

По поводу ремонта детских и спортивных площадок глава района ответил, что финансирование у него на это есть, поэтому в этом году в микрорайоне были установлены четыре площадки. А жителям он порекомендовал создавать ТОСы, чтобы получать гранты и самим распоряжаться средствами.

Также жители микрорайона пожаловались, что на ул.Жидилова есть асфальт, но нет тротуара, а на обочине часто бывает грязь. Дети вынуждены ходить в школу по проезжей части, рискуя жизнью. На это М.Лазарев ответил, что на тротуар нужно 2,5 млн рублей, а в этом году у муниципалитета таких денег не было.

«Надеюсь, что финансирование будет в следующем году», — сказал глава района.

Нужно сказать, что не все претензии жидиловцев звучали по адресу. Например, некоторые сообщения касались того, что в детских песочницах собаки и коты устроили туалет. Но эта проблема явно не уровня главы муниципального округа.