Жители Верхнесадового остались без Дома культуры, Дома быта и скейт-площадки

«Мои избиратели лишены полноценного права на отдых и труд. В муниципалитете отсутствуют места массового отдыха и социально-культурная инфраструктура», — такое заявление по поручению жителей села сделала депутат Верхнесадовского МО Людмила Пащенко.

По ее словам, уже более трех лет на длительный ремонт закрыт Дом культуры «Садовод», а в прошлом году окончательно прекратил работу Дом быта. Теперь, чтобы воспользоваться услугами парикмахера, сапожника, фотографа, жителям необходимо ездить на Северную сторону, на пл.Захарова (17,5 км) или в Бахчисарай.

Люди лишены и возможности заниматься физической культурой. По словам депутата, спорт-комплекс строится, но когда проект воплотится в реальность никому неизвестно.

— Чиновники в кабинетах не видят и не слышат наши проблемы, на наши многократные запросы и обращения присылают шаблонные ответы не соответствующие реальности. Почему жители сельской местности, находятся в неравных условиях с городскими жителями? — задается вопросом депутат и просит, городские власти разобраться в сложившейся ситуации.

Замороженное благоустройство

Кроме этого верхнесадовцев беспокоит отсутствие благоустроенных территорий на землях муниципалитета.

В 2021 году жители села участвовали в конкурсе-проекте «Формирование комфортной городской среды, благоустройство общественных пространств». Сельское общественное пространство на улице Севастопольской, 64 А набрало сотни голосов в рейтинговом голосовании. Это был лучший результат в городе по вовлечению жителей голосование.

«Жители определили, что на этом месте должен быть скейт-парк. Но без обсуждения с людьми чиновники, не выходя из своих кабинетов, решили, что там будет зеленая зона», — рассказала Л.Пащенко.

Однако и такому решению не суждено сбыться. В январе 2022 года стало известно, что денег на проектирование и строительство в бюджете нет, поэтому несколько сельских муниципалитетов не получат обещанных скверов.

Местные депутаты и активисты руки не опустили и начали добиваться выделения средств. В начале лета пришла радостная весть: департамент городского хозяйства получил на нужды благоустройства общественных территорий более полумиллиарда московских денег. Июньским приказом горхоза финансы перераспределили, из них 600 тысяч рублей выделили на разработку проектной документации на реконструкцию территории парка в Андреевке, сквера в Терновке и в Инкермане; общественного пространства в районе дома №64-А по ул.Севастопольская в Верхнесадовом.

Была ли разработана проектно-сметная документация в этом году доподлинно неизвестно, но выяснилось, что «комфортной городской среды» в селе точно не будет, так как средств на скейт парк в Верхнесадовом нет.

Из ответа горхоза следует, что проект по ул.Севастопольская, 64А был заморожен в связи с тем, что жители сами отказались от несогласованного с ними проекта, возмущена А.Пащенко.