За подрыв газопровода в Перевальном диверсантов приговорили к большим срокам

Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода в районе села Перевальное в отношении трех участников диверсии. Они получили сроки от 13 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Диверсия была совершена 23 августа 2021 года. Уже 4 сентября трое подозреваемых были задержаны сотрудниками УФСБ. Расследование дела продолжалось больше года. Верховный суд признал вину подсудимых, назначив им большие сроки лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Нариман Джелялов приговорен к 17 годам, Асан Ахтемов — к 15, а Азиз Ахтемов — к 13 годам лишения свободы. В Верховном суде уточнили, что осужденным назначены и штрафы от 500 до 700 тысяч рублей. Свою вину он не признали.

Как сообщалось, диверсия была организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Херсоне с участием запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» («Меджлис»). За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им заплатить около 2000 долларов США.

Во время допроса А.Ахтемов, рассказывал, что задание и инструкции по взрыву газопровода в крымском селе Перевальное он получил во время поездки в Херсон. Взрывное устройство прислали в Крым в июле внутри сыра.