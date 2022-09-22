В Крыму собирают орехи

В садах полуострова началась уборка миндаля, грецкого ореха и фундука, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

«Аграрии планируют собрать урожай на уровне прошлого года — более 900 тонн с 385 гектаров плодоносящих деревьев», — отметила А.Зарединова.

По ее словам, благодаря господдержке новые сады грецкого ореха, миндаля и фундука закладываются ежегодно. В этом году было посажено 270 гектаров многолетних орехоплодных садов.

Больше всего орехоплодных деревьев произрастают в Бахчисарайском, Сакском, Кировском и Черноморском районах.

Сейчас идет уборка миндаля на территории одного из предприятий — лидеров ООО «Бивайн». На 140 гектарах здесь выращивают миндаль, а на 80 гектарах — фундук. Пока орехи здесь собирают вручную, но уже в следующем году эту работу планируется механизировать.

Миндаль в садах фирмы селекции Никитского ботанического сада.