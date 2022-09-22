Устроят соревнования юных водолазов

В Школе водолазов, а она сейчас находится в Камышовой бухте, 23 сентября состоится церемония открытия юнармейских игр «Юный водолаз». Участие в состязаниях примут более сотни школьников из Севастополя, Феодосии и Керчи.

Будет сформировано 10 команд из ребят от 13 до 18 лет. Самое интересное, что некоторые юнармейцы будут впервые погружаться в воду во всей водолазной амуниции. Предварительно, конечно, для всех участников проведут мастер-класс, сообщили организаторы мероприятия.

Юные водолазы будут состязаться на суше и в воде: сначала на скорость одевать гидрокостюмы ARO-40 и специальное водолазное снаряжение, заряжать подводные автоматы и пистолеты. А затем, уже в воде — проходить дистанцию в водолазной амуниции с передачей контрольного предмета как индивидуально, так и в составе команды.

Игры пройдут с 23 по 25 сентября в рамках конкурсного состязания «Глубина» армейских международных игр «АрМИ-2022». Состязаться юнармейцы будут не только в Школе водолазов, но и на базе Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова.