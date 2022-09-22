Туристы заблудились в Чернореченском каньоне

Три человека не смогли самостоятельно выйти из леса под Севастополе.

Звонок на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты поступил 21 сентября в 17.37: группе туристов, заблудившихся в районе Чернореченского каньона, нужна помощь.

К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Заблудившуюся группу из трех человек вывели в безопасное место в 20.30. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В поисковых работах принимали участие четыре спасателя на автомобиле.

Спасатели ГКУ ЦГЗ Севастополя работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21 (согласно тарифов вашего мобильного оператора).