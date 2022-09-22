Севастопольцы за тепло платят больше, чем в других регионах

Как оказалось, тарифы и, соответственно плата за отопление в Севастополе выше, чем в других регионах Южного федерального округа, Москве и Санкт-Петербурге.

— Из ежемесячного платежа за теплоэнергию субсидированию подлежит одна тысяча рублей на каждого гражданина. Совокупный объем субсидирования в сфере теплоснабжения Севастополя достигает на сегодняшний день 0,98 млрд рублей, — сообщил на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания начальник управления по тарифам Константин Оренштейн.

Согласно представленной им таблице, тарифы на тепловую энергию в Севастополе составляют 2617,18 руб/Гкал, в Крыму — 2284,49; Краснодарском крае — 2376,62; Волгоградской области — 1744,78; Санкт-Петербурге — 1947,79; Москве — 2145,77. Соответственно плата за теплоэнергию в Севастополе составляет 1370,88 руб/мес; Крыму — 1307,64; Краснодарском крае — 1321,87; Волгоградской области — 1262,52; Санкт-Петербруге — 1020,25; Москве — 1853,95.

Тем не менее завышенный и субсидированный тариф на тепло все равно ниже экономически обоснованного, который в Севастополе составляет 2353,22 руб/мес.

По словам начальника по тарифам на такие показатели в первую очередь влияет значительная изношенность инфраструктуры — 92%. Вторым фактором является короткий отопительный период (за год вырабатывается и продается меньше тепловой энергии, соответственно ее себестоимость выше), а также гористый рельеф местности — требуется больше электроэнергии на прокачку теплоносителя по трубам до конечного потребителя.

— Основное, что влияет на повышенный тариф — это потери. Инфраструктура не самая свежая, в каком-то смысле морально-устаревшая, и отпуск ресурса значительно ниже, чем в других объектах. Это в совокупности и дает такой математический эффект, — отметил К.Оренштейн.

В результате обсуждения членами комитета было принято решение инициировать разработку программы по модернизации городских теплосетей для последующего ее включения в госпрограмму развития Крыма и Севастополя.