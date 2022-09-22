Севастопольцы уже платят за раздельный сбор мусора

В единый тариф на вывоз мусора с этого года включена его сортировка и утилизация.

Об этом депутатам сообщил начальник управления по тарифам Константин Оренштейн на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя.

Отвечая на вопрос депутата Елены Глотовой о процессе формирования тарифа при раздельном сборе мусора, К.Оренштейн заявил, что на сегодняшний день вывоз ТКО население оплачивает по единому тарифу.

— У регионального оператора единый тариф на эту услугу. В его состав входят такие расходы как транспортирование, доставка на полигон, и с текущего года компания «Крымэкотехсервис» осуществляет такой вид деятельности, который называется обработка, которая подразумевает и утилизацию, и сортировку, и очистку. В доле расходов единого регионального оператора то есть в доле тарифа на эту услугу приходится 11,7%, которые составляют расходы на деятельность Крымэкотехсервис, — уточнил начальник управления по тарифам.

По его мнению, когда в городе будет официально введен раздельный сбор мусора, то тариф на вывоз ТКО не изменится, но размер оплаты может уменьшиться.

— Чтобы ввести тариф и оплачивать услугу по раздельному сбору мусора, в субъекте в первую очередь должно быть принято соответствующее решение. После чего я допускаю, что в ряде домов, тариф скорее всего останется неизменным, но сам размер палаты у гражданина может быть меньше, потому что объем мусора будет ниже, — объяснил К.Оренштейн.