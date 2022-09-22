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Перекрыли улицу Капитанскую и часть Катерной

Свинцова Анна

Улица Капитанская будет перекрыты для проезда до конца 2022 года.

Для многих автомобилистов это оказалось сюрпризом этой недели, так как никаких официальных сообщений об этом не было. Но с понедельника улицы Новороссийская, 6-Бастионная, Стрелецкий спуск и пл.Восставших стоят в пробках.

«Улица будет перекрыта до 30 декабря. Сейчас готовится приказ», — сообщили в департаменте транспорта «Севастопольской газете» утром 22 сентября.

На вопрос подготовлены ли объездные пути, в департаменте ответили, что «все будет в приказе». Ограничения связаны с необходимостью осуществления технологического присоединения строящихся объектов к системе теплоснабжения.

Проезд перекрыт по ул.Капитанской в обе стороны от ул.Амурской (поворот к яхтклубу ЧФ) до Артиллерийской бухты. Это мыс Хустальный, в районе монумента Матросу и Солдату.

Второе ограничение касается ул.Катерная. Проезд по ней перекрыт от ул.Карантинной в районе Войсковой площади, очевидно до Южного мола.

На информационном щите, объявляющем о начале ремонта ул.Капитанской, говорится, что он продлится до ноября 2026 года.