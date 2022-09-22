Перекрыли улицу Капитанскую и часть Катерной

Улица Капитанская будет перекрыты для проезда до конца 2022 года.

Для многих автомобилистов это оказалось сюрпризом этой недели, так как никаких официальных сообщений об этом не было. Но с понедельника улицы Новороссийская, 6-Бастионная, Стрелецкий спуск и пл.Восставших стоят в пробках.

«Улица будет перекрыта до 30 декабря. Сейчас готовится приказ», — сообщили в департаменте транспорта «Севастопольской газете» утром 22 сентября.

На вопрос подготовлены ли объездные пути, в департаменте ответили, что «все будет в приказе». Ограничения связаны с необходимостью осуществления технологического присоединения строящихся объектов к системе теплоснабжения.

Проезд перекрыт по ул.Капитанской в обе стороны от ул.Амурской (поворот к яхтклубу ЧФ) до Артиллерийской бухты. Это мыс Хустальный, в районе монумента Матросу и Солдату.

Второе ограничение касается ул.Катерная. Проезд по ней перекрыт от ул.Карантинной в районе Войсковой площади, очевидно до Южного мола.

На информационном щите, объявляющем о начале ремонта ул.Капитанской, говорится, что он продлится до ноября 2026 года.