Создается призывная комиссия в связи с частичной мобилизацией

Призывная комиссия будет создана в Севастополе в связи с частичной мобилизацией, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, комментируя обращение президента РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.

«Другого решения, когда есть реальная угроза уничтожения нашей страны быть не могло. Против нас воюет уже не Украина, а коллективный Запад. Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. <...> Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю», — цитирует ТАСС М.Развожаева.

М.Развожаев выразил уверенность, что Россия — сильная страна и справится с поставленным ей вызовом. «Наш президент четко объяснил: политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию», — добавил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что власти Крыма готовы оказать необходимое содействие военкоматам.

«Глава государства четко обозначил нашу позицию: мы никогда не отдадим близких нам людей на растерзание наследникам нацистских карателей. Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины — единственная возможность обеспечить безопасность людей, восстановить и развивать эти регионы. Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сказанное президентом важно для всего Русского мира и сегодняшний день «знаменует начало глобальных перемен».