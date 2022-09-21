Ремонт улицы Капитанской начали с ЧП

Несанкционированные земляные работы на ул.Капитанская проводились 19 сентября без согласования и вызова представителя ресурсной компании, в результате чего персоналом ООО «Веста» была повреждена высоковольтная кабельная линия, 18 трансформаторных подстанций были остановлены, что привело к двухчасовому аварийному отключению электроэнергии потребителям. Пострадали порядка семи сотен человек, проживающих на улицах Катерная, Карантинная балка, Шостака, Древняя, Капитанская, Адм. Владимирского, Бакинская.

По данным ООО «Севастопольэнерго», с начала года зафиксировано 36 повреждений кабельных линий недобросовестными строителями.

«Сохранение подобной тенденции, а также отсутствие должной ответственности за подобные нарушения негативно сказывается на безопасном и бесперебойном электроснабжении города и может привести к причинению ущерба физическим и юридическим лицам, государственным учреждениям, а также создать угрозу жизни и здоровью людей», — предупреждают энергетики.

Напомним, обновление улицы Капитанская проводится в рамках создания кулльтурного кластера на мысе Хрустальном. Без конкурса подрядчиком на выполнение дорожных работ стала компания из Краснодара «Веста». Стоимость контракта, заключенного между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и ООО «Веста», составляет 1,64 млрд рублей. Срок выполнения — 2026 год.