Полицейские победили в соревнованиях по перетягиванию каната

Сотрудники служб и подразделений УМВД России по Севастополю по праву считаются одними из сильнейших в этом виде спорта.

Спортивные состязания правоохранителей города проходили на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса им.200-летия Севастополя в рамках комплекса соревнований «Динамиада-2022». В них приняли участие сотрудники и военнослужащие органов безопасности и правопорядка.

Судейство осуществлялось под руководством ветерана динамовского движения Алексея Заднипровского. После короткого инструктажа и обязательной разминки начались соревнования.

Залог победы в перетягивании каната — это определенная расстановка участников и правильное применение командной слаженности в борьбе. Именно этими правилами старались как можно лучше воспользоваться каждая из команд в ходе соревнований.

В результате напряженной спортивной борьбы «бронзу» завоевала команда УФСБ России по республике Крым и Севастополю, а в финал вышли полицейские и налоговики.

В финальном поединке полицейские оказались сильнее, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.