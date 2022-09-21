Откроют четыре избирательных участка для голосования на референдуме

В Севастополе для жителей онспублик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будет открыто четыре избирательных участка. Проголосовать можно будет и на дому.

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому. 27 сентября всех будут ждать на избирательных участках.

Для жителей ДНР будет открыт избирательный участок в Дворце культуры Рыбаков по адресу: ул, Павла Корчагина, 1.

Жители ЛНР смогут проголосовать в СЦКИ по адресу: ул. Ленина, 25.

Приезжие из Запорожской области смогут проголосовать на избирательном участке, который находится в кинотеатре «Москва» на ул. Генерала Острякова, 70.

Жителей Херсонской области ждут на участке в культурном комплексе «Корабел» на ул. Рабочей, 2.

Желающие проголосовать на дому должны с 23 по 26 сентября оставить заявку на вышеуказанных избирательных участках. Номера телефонов, по которым можно будет оставить заявку на надомное голосование, опубликуют позже, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.