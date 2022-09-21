Объявлена частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — около 1% мобилизационного ресурса.

Мобилизация коснется отслуживших в армии, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Студентов и срочников она не затронет, заверил министр.

ТАСС собрал основное, что известно о первой в современной истории России частичной мобилизации.

Зачем нужна мобилизация

Россия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада», а протяженность линии боевого соприкосновения превышает тысячу километров, подчеркнул В.Путин.

При этом цели военной операции, по словам президента, остаются неизменными — «освобождение всей территории Донбасса».

Мобилизация, как пояснил С.Шойгу, проводится для обеспечения контроля уже освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также частей Запорожской и Херсонской областей.

Сколько призовут

Частичной мобилизации подлежат 300 тысяч резервистов, или примерно один процен мобилизационного ресурса, куда входят те, кто служил в армии и получил военно-учетную специальность. Таких в России, по словам министра обороны, почти 25 млн человек.

Таким образом, Россия планирует мобилизовать примерно столько же граждан, сколько, по оценкам С.Шойгу, уже призвала в армию Украина.

Кто пойдет служить

Призыву в рамках частичной мобилизации подлежат «только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности», подчеркнул В.Путин в телеобращении к россиянам.

В первую очередь мобилизация коснется тех, кто получил боевой опыт, уточнил С.Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Речи о призыве студентов не идет «ни при каких условиях», подчеркнул министр.

Мобилизация также не затронет военнослужащих по призыву, который начинается в РФ 1 октября. Направлять срочников в зону проведения операции на Украине не планируется — они по-прежнему будут служить на российской территории.

Отсрочку от призыва по мобилизации получат работники оборонно-промышленного комплекса, следует из указа. Конкретные категории граждан, которым положена отсрочка, и порядок ее предоставления определит правительство.

Как пройдет мобилизация

Частичная мобилизация в соответствии с указом президента начинается 21 сентября. Документ не устанавливает конечные сроки.

Количество и сроки призыва из каждого конкретного региона определит Минобороны РФ. Их высшие должностные лица должны обеспечить соответствующие мероприятия.

В связи с частичной мобилизацией будут отменены плановые сборы.

Работа по призыву будет проходить не одномоментно, а планово, «здесь не предусматривается широкозахватный комбайн», заверил С.Шойгу.

Все мобилизованные перед отправкой в зону военной операции пройдут дополнительную подготовку.

Статус мобилизованных

Мобилизованные получат тот же статус и денежное довольствие, что и военнослужащие по контракту.

Уже действующие контракты будут актуальны до окончания периода частичной мобилизации. Уволить со службы как контрактников, так и мобилизованных смогут по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья либо если их приговорят к лишению свободы.

Аналогичный российским военным статус также получат добровольцы, участвующие в операции, и бойцы подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Что говорит закон

Закон предполагает, что призыву по мобилизации не подлежат граждане, «забронированные в порядке, определяемом правительством», временно не годные к службе по состоянию здоровья, многодетные и одинокие отцы, опекуны или попечители несовершеннолетних братьев и сестер, ряд других категорий. Отсрочка также предоставляется сенаторам и депутатам Госдумы.

Отсрочку могут предоставить и другим россиянам в соответствии с указом президента (сейчас он предоставил ее работникам оборонки).

Мобилизация также не может коснуться граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Те, кто пребывает в запасе, но не призван, могут быть направлены для работы в качестве гражданского персонала Вооруженных Сил и других войск. В Минобороны о таких планах пока не сообщали.

Граждане, состоящие на воинском учете, с начала мобилизации не имеют права покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. При этом власти пока не уточняли, будет ли применяться это положение закона к тем, кто не подлежит частичной мобилизации.